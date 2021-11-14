【加密貨幣】發改委：清理整治各地虛擬貨幣挖礦 嚴查嚴處國有單位

中國國家和發展改革委員會（發改委）在周五（12日）於微信公眾號表示，各省區市要堅決貫徹落實好虛擬貨幣挖礦整治，嚴查嚴處涉及挖礦活動的國有單位機房。

發改委強調，各省區市要堅決貫徹落實好虛擬貨幣挖礦整治工作的有關部署，確實負起屬地責任，建制度、抓監測，對區域內虛擬貨幣挖礦活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的挖礦活動。

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為推進節能減排，如期實現碳達峰、碳中和，國家發改委等部門9月下旬也曾發布關於整治虛擬貨幣挖礦活動的通知，不允許虛擬貨幣挖礦項目以任何名義參與電力市場，已進入電力市場的項目需限期退出。並嚴肅查處整治各地違規虛擬貨幣挖礦活動。

發改委在10日下午召開「虛擬貨幣『挖礦』治理」，中央網絡安全和信息化委員會辦公室、教育部、工業和信息化部、人民銀行、國資委等部門相關工作負責人參加上述會議。各省、自治區、直轄市發改委，以及整治虛擬貨幣挖礦活動牽頭部門負責人在分會場視訊參會。

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責任編輯：黃苑筠