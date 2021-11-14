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【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記

理財智慧 15:46 2021/11/14

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香港旅遊發展局（旅發局）「香港跨年倒數演唱會」由明天（15日）開始至下周三（24日）進行一連10天的門票抽獎活動。演唱會嘉賓陣容強大，除了早前公布的MIRROR、江海迦（AGA）、 許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）外，最新落實演出的歌手還有馮允謙和鄭欣宜，屆時將與觀眾共同歡度除夕。

登記日期為11月15日至11月24日下午 5 時半。市民可登入活動網站參加抽獎。活動將由電腦系統隨機抽出 1,500名得獎者。每人可免費獲得2張門票。門票並非先到先得，登記的先後次序亦不會影響中獎機會，旅發局呼籲市民毋須急於登記。

登記步驟：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行。演出的歌手將為現場觀眾呈獻一場精彩的跨年演唱會，同時透過電視及網上全球直播，與香港、內地及海外的觀眾，共同迎接2022年的來臨。 

                

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

歌手 李幸倪 江海迦 馮允謙 許廷鏗 鄭欣宜 Mirror 演唱會 旅發局 文娛藝術

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