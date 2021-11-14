【內房危機】 官媒強調房地產調控「 三穩目標」沒變也不會變

官媒《證券日報》指，雖然現時有關房地產的政策已經偏暖，但房地產調控的「三穩目標」，即穩地價、穩房價、穩預期，沒有變，也不會變，並指出房企獲准在銀行間市場註冊發行債務融資工具，不能理解為房地產調控基調鬆動。

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報道指，近日房地產市場暖風頻吹，各界猜想房地產調控目標會不會出現變化，而最近一年多來的房地產政策軌跡，處處透着一個「穩」字，因此，健康房企獲准在銀行間市場註冊發行債務融資工具，只是維穩政策的落地。

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記者：郭秀慧