【北交所】 北交所明日開市 81家公司首批上市

北交所今日（14日）正式宣布，開市各項工作已準備就緒，定於明日（15日）開市，屆時81家公司將成為北交所首批上市公司。

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北交所同步發布了《北京證券交易所合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者證券交易實施細則》等6件業務規則，連同前期發布的45件業務規則，涵蓋發行上市、融資併購、公司監管、證券交易、會員管理以及投資者適當性等方面，形成了北交所自律規則體系。

據北交所官網指，10家已完成公開發行（IPO）等程序的企業將直接在北交所上市，另71家存量精選層公司平移至北交所上市的相關流程已履行完畢，首批上市公司將達81家，其中4股市值逾百億元人民幣。

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記者：郭秀慧