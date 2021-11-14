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【美股焦點】 Elon Musk一周沽出近70億美元持股 離「目標」尚餘1,000萬股待售

股樓投資 15:29 2021/11/14

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特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）聽取網民意見後，周五（12日）再減持120萬股特斯拉，套現近12億美元（約93.6億港元）。馬斯克自周一（8日）以來累計出售約636萬股特斯拉，累計套現約70億美元。

【大行報告】 星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股【見下頁

    點擊圖片放大
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根據統計，馬斯克需要再賣1,000萬股，才算完全符合出售10%持股（相當於1,700萬股）的投票結果。

受馬斯克「大手沽貨」拖累，特斯拉本周股價累計下挫逾15%，為去年3月以來的最大單周跌幅，市值蒸發1，895億美元（約1.48萬億港元）。

同場加映﹕【iM會客室】港股應跌唔跌是六中護盤還是中美破冰

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記者：郭秀慧

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 美股

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