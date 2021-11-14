【美股焦點】 Elon Musk一周沽出近70億美元持股 離「目標」尚餘1,000萬股待售

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【北交所】 北交所明日開市 81家公司首批上市
特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）聽取網民意見後，周五（12日）再減持120萬股特斯拉，套現近12億美元（約93.6億港元）。馬斯克自周一（8日）以來累計出售約636萬股特斯拉，累計套現約70億美元。
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根據統計，馬斯克需要再賣1,000萬股，才算完全符合出售10%持股（相當於1,700萬股）的投票結果。
受馬斯克「大手沽貨」拖累，特斯拉本周股價累計下挫逾15%，為去年3月以來的最大單周跌幅，市值蒸發1，895億美元（約1.48萬億港元）。
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記者：郭秀慧