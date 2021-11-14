【美股焦點】 「Tesla殺手」Rivian上市3日 躍升為全美第二大車企

背後有亞馬遜（Amazon）、福特汽車（Ford）等大公司撐腰的電動貨車生產商Rivian（美﹕RIVN），自周三（10日）上市後股價連日狂飆，周五（12日）收市報129.95（美元，下同），較發行價78元大升67%。

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股市連升3日，推升其市值至1,134.6億元，一舉超越同業Lucid Group（美﹕LCID）的711億元，並已超越通用汽車（美﹕GM），躍升成為全美第二大車企，僅次於電動車龍頭特斯拉（Tesla，美TSLA）。

早前特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter上發文指，對於Rivian的表現，「能否達致高產量、實現淨現金流入才是真正的考驗」。

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記者：郭秀慧