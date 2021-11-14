【基金持倉】 全球最大對沖基金橋水大舉加倉阿里 最壞情況已過？

近日美股各大基金陸續披露最新持倉狀況，其中全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）大舉加倉阿里巴巴美股（美﹕BABA）。

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橋水周五（12日）向美國證券交易委員會提交了2021年第3季持倉報告，期間大幅增持阿里巴巴股份，買入187萬股，增持幅度達到131％，而目前阿里已升至橋水的第七大重倉股，持有總值為4.87億美元。

報告顯示，拼多多（美﹕PDD）及京東（美﹕JD）等中概股也獲橋水加持。橋水第3季持有192萬股拼多多，單季增持80萬股，並加倉80萬股京東、118.7萬股蔚來汽車（美﹕NIO）、25萬股百度（美﹕BIDU）、26.8萬股嗶哩嗶哩（美﹕BILI），同時新買入近900萬股滴滴（美﹕DIDI）。

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記者：郭秀慧