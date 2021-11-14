【內房危機】 花樣年提出延遲一年付債息 兼刪違約責任條款

據外媒報道，花樣年（01777）提議下周五（19日）召開債務會議，議案包括利息遞延支付方案，以及刪除有關違約責任的兩條約定。

【濠賭股】 港府據報力爭下月落實有限度通關【見下頁】

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花樣年提議「19花樣年」2021年7月5日至2022年7月4日的利息部分延期支付，其中20%於2022年7月5日按期支付，2023年7月5日支付剩餘80%。

公司更提議，刪除違約責任條款中「其他因發行人自身違約和/或違規行為而對本次債券本息償付產生重大不利影響的情形」之約定，並提議刪除違約責任條款中「其他因甲方自身違約和/或違規行為而對本次債券本息償付產生重大不利影響的情形」之約定。

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記者：郭秀慧