【大行報告】野村料明年全球糧價飆升 埋下通脹危機

全球通脹壓力不斷升溫，野村發表研究報告表示，考慮到全球農業現代化的大背景下，糧食生產更加依賴機械及能源，而隨着能源價格飆升推動主要經濟體的通脹觸及數十年高點，食品價格可能成為下一個壓力來源，並令央行行長措手不及。

【領展復牌】 領展斥近31億購三澳洲商場 大行反應正面【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

野村認為，明年全球糧價可能面臨進一步的上行壓力，這可能導致各國央行不得不提前採取行動。該行解釋，食品在CPI中的權重比能源更大，尤其是在低收入的經濟體，將面臨食品價格進一步飆升的風險，從而導致明年通脹意外大幅上揚。

野村指出，如果明年全球糧食飆漲15%的極端情況發生，將在兩方面對全球通脹預期產生影響。首先，可能引發整體通脹預期上升，並有可能推高工資水平。其次，不斷上漲的食品價格可能會減少家庭可用於購買其他商品和服務的實際可支配收入。最終，可能打擊消費者信心並放緩經濟需求。

同場加映﹕【iM會客室】港股應跌唔跌 是六中護盤 還是中美破冰

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧