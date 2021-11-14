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【大行報告】野村料明年全球糧價飆升 埋下通脹危機

股樓投資 15:25 2021/11/14

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全球通脹壓力不斷升溫，野村發表研究報告表示，考慮到全球農業現代化的大背景下，糧食生產更加依賴機械及能源，而隨着能源價格飆升推動主要經濟體的通脹觸及數十年高點，食品價格可能成為下一個壓力來源，並令央行行長措手不及。

【領展復牌】 領展斥近31億購三澳洲商場 大行反應正面【見下頁】

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野村認為，明年全球糧價可能面臨進一步的上行壓力，這可能導致各國央行不得不提前採取行動。該行解釋，食品在CPI中的權重比能源更大，尤其是在低收入的經濟體，將面臨食品價格進一步飆升的風險，從而導致明年通脹意外大幅上揚。

野村指出，如果明年全球糧食飆漲15%的極端情況發生，將在兩方面對全球通脹預期產生影響。首先，可能引發整體通脹預期上升，並有可能推高工資水平。其次，不斷上漲的食品價格可能會減少家庭可用於購買其他商品和服務的實際可支配收入。最終，可能打擊消費者信心並放緩經濟需求。

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記者：郭秀慧

經濟 食品 大行報告 通脹 CPI

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