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【阿里巴巴9988】阿里周四公布9月止季績　料持續投資新業務或影響利潤率

股市 10:00 2021/11/14

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【阿里巴巴9988】阿里周四公布9月止季績　料持續投資新業務或影響利潤率

阿里巴巴（09988）即將在周四（18日）公布截至9月底季績，綜合投資界分析，期內中國出現新冠疫情及水災，加上宏觀經濟疲弱，拖累外圍消費部分增長，而阿里持續投資新業務，不利季內經調整EBITDA。

高盛上周發表報告，維持阿里目標價為245元，列入「確信買入」名單。高盛料阿里9月止季度收入按年增幅約33%，當中國際商務按年增幅達45%，而阿里雲則按年增29%。

高盛預計，經調整EBITA為353億元（人民幣，下同），按年跌14%；經調整淨利潤為345億元，按年跌27%。

高盛重申，隨著阿里巴巴投資在建立更多樣化的應用程序和業務矩陣，期待未來出現更多業務進展，包括淘寶特賣、淘菜菜、盒馬鮮生社區團購、本地服務等。

高盛提到，內地整體及電售零售額在8月份的按年增速為2.5%及5.1%，而9月份則回升至 4.4%及10.1%。部分原因是疫情防控措施放鬆，但估計10 月份的網上零售額的按年增速將疲軟，原因是內地房地產市場低迷，就業市場因多個行業備受監管而面臨挑戰，以及雙11的延後消費等。

瑞信：低利潤率業務佔比提升 經調整EBITDA跌22%

上月初瑞信曾發表報告指，阿里9月底止的季度收入預期按年增長32%至2,040億元，主要受到宏觀經濟及消費放緩，預計經調整EBITDA按年跌22%，原因是低利潤率業務收入佔比提升，同時加快投資新業務。

瑞信又指，消費放緩和競爭加劇下，公司長期投資增加，利潤率或面臨壓力。

但瑞信認為，淘寶特價版等新舉措帶動商品交易總額（GMV）及用戶快速增長，幫助阿里挖掘更多市場，又稱隨著平台互聯逐步鋪開，日後關注可以阿里會否參與任何新的關鍵舉措。

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