【新增服務】九巴推「實時預計車程」針對搭長途巴士乘客 部份班次則會加裝無線充電器

九巴近日公布，由即日起，為個別路線提供實時車程預計時間，乘客可透過安裝巴士總站的顯示屏、掃描巴士站的二維碼，或透過手機應用程式App1933使用，可查閱相關路線的總行車時間，方便計劃行程。

其助理總監梁領彥表示，考慮到居住北區、屯門、元朗及天水圍的乘客，主要搭長途巴士出行，故期望推出「實時預計車程」後，讓他們較易掌握行車時間及巴士資訊。

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此外，九巴亦於本月起，陸續為路線 P960、P968，以及 7 條主要行走北區、屯門、元朗及天水圍的巴士線，提供 5G Wi-Fi 免費上網服務，提升乘客體驗。5G 巴士的車頭位置均貼有 5G 貼紙，為乘客提供免費 5G Wi-Fi 服務，每節使用30分鐘，每日無限節數。同時亦會為 5G 巴士增設無線充電器，方便乘客使用。無線充電器設於巴士下層後排位置，合共 4 個。

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責任編輯：潘曉豐