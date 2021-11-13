入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌

踏入冬季，英國政府一度憂慮的新冠疫情大爆發暫時未有出現，英國疫情反而略有好轉，每日新增確診個案數目趨於下跌，與多個歐洲鄰邦確診暴增情況大相逕庭，惟首相約翰遜警告不能掉以輕心，強調歐洲的情況顯示疫情未過去。

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英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）上月曾警告，到了冬天，新冠肺炎確診個案可能達到每日10萬宗，為醫療系統帶來沉重負擔，惟英國疫情暫時保持平穩，新增確診7日平均數，在10月下旬開始趨於下跌，由4.7萬，降至近日約3萬多。

按英國政府數據，截至周三（3日）的一周，英國合共新增23.7萬宗確診病例，較對上一周（10月28日至11月3日）下降15%，是今年以來最強勁跌幅。不過，確診個案近數日略為回升，若持續下去，疫情發展轉勢向壞機會不能排除。

進一步放大至整個歐洲，英國近期疫情發展顯得與別不同，入冬以後，奧地利、荷蘭、德國確診數量均呈飇升勢態，其中奧地利新增確診7日平均數，由10月中不到2000，增至最近迫近1萬，增幅驚人，與英國的下跌趨勢對比鮮明。

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雷丁大學教授Dr Simon Clarke指，歐洲疫情惡化之快令人意外，相信是因為民眾多了室內活動。他稱英國情況相對較佳，或許是因為英國之前疫情較差，較多人感染後康復而有了抗體，加上英國接種兩劑疫苗相隔較長時間，不像歐洲般隔3周，這一度引起爭議，卻令抗體減弱的問題較歐洲好，使得英國民眾整體抗體水平較強。

惟首相約翰遜（Boris Johnson）警告不能掉以輕心，指歐洲情況令人警惕，並順勢呼籲民眾接種第三針，強調情況危急，若不盡快打針，歐洲的情況可能在英國出現。

責任編輯：林建忠