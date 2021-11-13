  • 23°C
香港時間 : 20211113日 (六) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【員工福利】葡萄牙公布最新勞動法保障WFH僱員 禁止下班後傳訊息給員工

環球政經 19:14 2021/11/13

分享：

因應疫情，不少員工展開「在家工作」的工作模式，惟令員工出現無法下班的情況。葡萄牙國議會近日決議了一項新勞動法，禁止上司不得下班後發訊息給員工，否則或面臨處罰。

【元宇宙】成立中國元宇宙委員會 目標推動元宇宙產業可持續發展：【下一頁

根據新規定，僱主禁止對在家工作的員工進行監控，而公司須幫助員工支付因遠程工作所產生的費用，如電費和互聯網費，但不包括水費，而僱主亦可將這些費用當作業務花費來註銷。

此外，法案規定公司每兩個月最少組織一次面對面的會議，以解決員工因在家工作太孤獨的問題，而若直至年幼孩子滿8歲前，父母有權決定在家工作，並毋須提前和和僱主安排，惟相關法案不適用於員工人數少於10人的公司。

【司長網誌】難免承受電費上調壓力 黃錦星：減碳有價才可達「碳中和」目標：【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

【元宇宙】成立中國元宇宙委員會 目標推動元宇宙產業可持續發展

下一篇文章

【新增服務】九巴推「實時預計車程」針對搭長途巴士乘客 部份班次則會加裝無線充電器
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
【美股焦點】Rivian上市股價大漲　研究機構：恐對Tesla或標爾500造成影響
【美股焦點】Rivian上市股價大漲　研究機構：恐對Tesla或標爾500造成影響
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【MIRROR三周年】麥當勞全新限量版鏡仔閃卡 Edan, AK, Lokman下週壓軸登場
【MIRROR三周年】麥當勞全新限量版鏡仔閃卡 Edan, AK, Lokman下週壓軸登場
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺
【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款