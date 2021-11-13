【員工福利】葡萄牙公布最新勞動法保障WFH僱員 禁止下班後傳訊息給員工

因應疫情，不少員工展開「在家工作」的工作模式，惟令員工出現無法下班的情況。葡萄牙國議會近日決議了一項新勞動法，禁止上司不得下班後發訊息給員工，否則或面臨處罰。

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根據新規定，僱主禁止對在家工作的員工進行監控，而公司須幫助員工支付因遠程工作所產生的費用，如電費和互聯網費，但不包括水費，而僱主亦可將這些費用當作業務花費來註銷。

此外，法案規定公司每兩個月最少組織一次面對面的會議，以解決員工因在家工作太孤獨的問題，而若直至年幼孩子滿8歲前，父母有權決定在家工作，並毋須提前和和僱主安排，惟相關法案不適用於員工人數少於10人的公司。

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責任編輯：潘曉豐