【元宇宙】成立中國元宇宙委員會 目標推動元宇宙產業可持續發展

中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會於本周四（11日）成立，是中國首家獲批的元宇宙行業協會，致力於推動元宇宙產業健康持續發展。

元宇宙產業會將重點放於強化對元宇宙產業的研究、加快元宇宙產業技術創新與融合、推動普及元宇宙新思維、加強行業協作與自律等5大方面展開工作。

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事實上，元宇宙的虛擬世界可應用在任何日常生活當中，如看電影、工作等，破除了平台、遊戲等空間的限制，並打破了虛擬世界、真實世界和網際網絡之間界限。

雖然目前元宇宙只是一個概念，惟Facebook率先列此為優先發展項目，並透過Oculus虛擬實現頭戴設備公司，投於大量成本開發虛擬現實裝置。

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責任編輯：潘曉豐