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【COP26】氣候談判陷僵局 4大分歧成障礙

環球社會熱點 16:38 2021/11/13

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在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），因各方未能在原定閉幕日周五就共同協議達成共識，需要加時討論。據了解，談判障礙主要在轉型融資、氣候援助、碳交易及減排標準設定4個方面，各方一直未有共識。

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  • 轉型融資

要轉用可持續能源，無可避免需要作大量基建投資，發展中國家擔心相關融資無法到位，要求將融資金額上調一倍。過去已發展國家所作的融資承諾，往往未能兌現，承諾在2020年提供的資金至今未有交付，料延至2023年才能實現，發展中國家要求就如何大幅增加融資作公開討論。

  • 氣候援助

氣候變化帶來極端天氣，令海平面上升，帶來的衝擊是很多發展中國家都無力處理的。由發展中國家組成的77國集團及中國認為已發展國家有道德責任伸出援手，並對現有援助不滿，要求成立機制，確保發展中國家獲得實質資金。

  • 碳交易

《巴黎協定》第六條規定，各國可發展碳交易，措施獲部分國家支持，期望透過交易，抵銷部分碳排放，確保達到排放目標。惟也有意見擔心有價格失靈風險，出現低價的碳排放額，令減排目標形同虛設。

  • 減排標準設定

各國對如何量度、匯報溫室氣體排放有分歧，於透明度及問責相關條款上有疑問。過去一直有意見懷疑部分國家在排放報告做手腳，報細數。

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責任編輯：林建忠

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