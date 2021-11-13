譚仔公布上市後首份業績 剔除資助因素上半年度多賺一倍

本港連鎖米線餐廳營運商譚仔國際(02217)公布，上半年度盈利為1.3億元，按年倒退11%。惟剔除去年疫情期間政府發放的補貼資助，以及上市費用等因素，譚仔上半年度經調整盈利為1.47億元，按年大增一倍。同期譚仔每股基本盈利為13.8仙，未擬派中期息。

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期內，譚仔於香港、中國內地及新加坡合共有157間餐廳。集團上半年收益大幅反彈，按年增加43%至11.8億元。收益攀升源於營運餐廳數量增多及可比較餐廳收益大幅增長。集團表示，香港餐廳網絡擴張已成為收益強勢反彈的主要貢獻因素之一，因為其與每顧客人均消費及日均每座位售出碗數的增長緊密相連。集團不斷擴張的餐廳網絡為城市的到戶服務覆蓋提供支持。

本港以外業務方面，譚仔表示深圳新設的餐廳複製了香港業務的增長軌跡，公司由4月起在深圳已開設四間新餐廳，而其全部符合管理層對餐廳層面的收益及經營利潤率預期。因此，集團計劃進一步投資大灣區的管理團隊及基建，包括前線員工的培訓中心，為在市場上的高速增長增添驅動力。至於新加坡及日本等其他市場，仍處於投資初始階段。集團認為，香港境外業務整體發展符合管理層預期。

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