▲ 【內房危機】官媒稱房地產調控「三穩目標」不會變 近日新政策並非調控基調轉鬆

證券日報今日發表評論文章指，儘管現在有關房地產的政策已經偏暖，但房地產調控的「三穩目標」，即穩地價、穩房價、穩預期，不會變，房企獲准在銀行間市場註冊發行債務融資工具，不能理解為房地產調控基調鬆動。

證券日報指，房地產市場最近比較熱，一方面政策暖風頻吹，另一方面房企境內融資渠道有限放開，引發各界猜想房地產調控目標會不會出現變化，文章稱，最近一年多來的房地產政策軌跡，處處透著一個「穩」字。所以，頭部健康房企獲准在銀行間市場註冊發行債務融資工具，只是維穩政策的落地，不能理解為房地產調控基調鬆動。

證券日報又強調房地產蒙眼狂奔的時代已經過去了。一個時代過去，另一個更好的時代就會來臨，又舉例稱，萬達也是一家了不起的企業，以壯士斷腕的勇氣剔除了業務擴張的「不良資產」，迅速將公司戰略調整至與政策同步的節奏，重回穩健發展軌道。國內那些爆雷或出現危機的、瘋狂擴張的大中型房企應以萬達為鑑。

對於房地產板塊的後續走勢，證券日報稱，市場普遍認為普漲是暫時的，分化是難免的，那些財務安全、經營安全且發展勢頭良好的頭部企業，才有可能受到資金的重點關照。

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