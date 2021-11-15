【Disney+懶人包】Disney+香港訂閱優惠、煲劇重點功能　額外收錄區尋「彩蛋」（優惠計畫更新）

華特迪士尼（Walt Disney）旗下串流影片平台Disney+將於周二（16日）登陸香港！據迪士尼早前公布Disney+香港區的服務定價，每個帳戶最多更可設立7個使用者，用戶分別可選擇以月費73港元，或年費738港元兩個方式支付。即以年費方式訂閱每年可以節省138港元，整體折扣約85折。

有興趣在11月16日起訂閱的用戶，可以留意以下整合的優惠方案：

香港寬頻早鳥優惠（注意優惠領取期至今年11月15日晚上10時正，暫未知之後會否繼續開放登記）

香港寬頻早前宣布將會成為Disney+於香港的獨家寬頻服務夥伴，提供特別現有及新客戶早鳥優惠。

如果是香港寬頻的現有客戶，現時設有不同年期的簽約回贈的優惠，包括：簽12個月Disney+回贈3個月（共219元月費）/簽24個月回贈6個月（共438元月費）。Disney+收費與回贈將會直接在香港寬頻的帳單上計算。

至於攜號轉台早鳥優惠，用戶簽約訂閱Disney+ 24個月，即可以獲贈12個月的20GB 5G流動上網服務。以該計劃月費298元計算，12個月的月費總共為3,576元。而原本訂閱Disney+ 24個月，若以兩年的年費計算，共1,476元。

若錯過早鳥優惠，客戶仍有其他計畫可選。11月16日開始，香港寬頻全新及現有客戶均可登記Disney+服務，同時兼享以下優惠：

指定 免費 12 個月寬頻服務 ，並 豁免安裝費 ；

指定 免費 12 個月 5G 流動通訊服務 ，並 豁免行政費 ；或

香港寬頻賬戶獲回贈最多六個月Disney+服務月費。

【連結傳送門】

與朋友開心share

須注意的是，同一Disney＋帳戶可以創立7個不同使用者，惟僅可供4個屏幕同時串流影片，並允許同一帳戶於最多10個不同裝置下載影片。

【Disney+】Disney+吸亞太區客 公布多部原創電影劇集

此外，如果已計劃訂閱Diseny+煲劇的用戶，可以留意以下尋找彩蛋、搜尋心水劇集、GroupWatch功能等數招入門攻略！

Diseny+尋找彩蛋攻略

迪士尼影集屢有彩蛋如一些幕後花絮、刪減片段及演員訪問等。而這些彩蛋內容都會在Diseny+中找到，包括在相關的「推薦影片」或「額外收錄」區域中。

搜尋心水劇集

如果Diseny+訂戶忘記了心水劇集名，可以善用搜尋功能，在搜尋頁面嘗試輸入記得的角色名，找出相關系列的劇集。

GroupWatch功能

想遙距與親友開心share，一齊觀賞影片，用戶可以透過Diseny+的GroupWatch功能共享。點進影片/在影片簡介中，點選3人圖式按鈕，系統便會產生分享連結，方便共享相同進度。惟須注意，獲邀請用戶也需要為Diseny+的訂戶才可加入。

離線下載

Diseny+提供「離線下載」到裝置中觀看的功能，用戶亦可自行根據需要，調整畫質到最高的4K。

調整字幕

用戶除了可以選擇語言，還可以根據需要，自行調整字體大小、透明度、邊界、視窗顏色等。

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記者：張寶燕