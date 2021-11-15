【Disney+懶人包】Disney+登陸香港！一文看清煲劇攻略　額外收錄區尋「彩蛋」（多圖）

華特迪士尼（Walt Disney）旗下串流影片平台Disney+今（16日）正式登陸香港！據迪士尼早前公布Disney+香港區的服務定價，每個帳戶最多更可設立7個使用者，用戶分別可選擇以月費73港元，或年費738港元兩個方式支付。即以年費方式訂閱每年可以節省138港元，整體折扣約85折。

與親友開心share

須注意的是，同一Disney＋帳戶可以創立7個不同使用者，惟僅可供4個屏幕同時串流影片，並允許同一帳戶於最多10個不同裝置下載影片。

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如果已訂閱Disney+煲劇的用戶，可以留意以下尋找彩蛋、搜尋心水劇集、GroupWatch功能等數招入門攻略！

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Disney+尋找彩蛋攻略

迪士尼影集屢有彩蛋如一些幕後花絮、刪減片段及演員訪問等。而這些彩蛋內容都會在Disney+中找到，包括在相關的「推薦影片」或「額外收錄」區域中。

搜尋心水劇集

如果Disney+訂戶忘記了心水劇集名，可以善用搜尋功能，在搜尋頁面嘗試輸入記得的角色名，找出相關系列的劇集。

GroupWatch功能

想遙距與親友開心share，一齊觀賞影片，用戶可以透過Disney+的GroupWatch功能共享。點進影片/在影片簡介中，點選3人圖式按鈕，系統便會產生分享連結，方便共享相同進度。惟須注意，獲邀請用戶也需要為Disney+的訂戶才可加入。

離線下載

Disney+提供「離線下載」到裝置中觀看的功能，用戶亦可自行根據需要，調整畫質到最高的4K。

調整字幕

用戶除了可以選擇語言，還可以根據需要，自行調整字體大小、透明度、邊界、視窗顏色等。

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記者：張寶燕