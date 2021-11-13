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【疫苗加價】阿斯利康第四季起將調高定價 惟發展中國家仍可享成本價

環球政經 18:28 2021/11/13

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阿斯利康藥廠表示，第四季起將調高疫苗價格，由以往非營利的成本價轉至「適度獲利」，以抵銷開發抗體雞尾酒療法的研究成本，惟發展中國家仍可使用成本價購買疫苗。

其行政總裁Pascal Soriot表示，阿斯利康未來的疫苗定價，將會是負擔得起的分級價格，取決各國的購買力，強調疫苗不會是藥廠的利潤來源。

【內地通關】研港人回內地「安心出行」轉「健康碼」港府稱仍就熔斷機制安排討論：【下一頁

現時阿斯利康是全球第二大疫苗注射量的品牌，僅次於中國科興疫苗；截至9月份的季度，營收表現增長了約50%，達至破紀錄的99億美元（約770億港元），最大的增長源於自阿斯利康疫苗在第三季度的銷售額增長至10億美元（約78億港元）。阿斯利康近期收購罕見病藥物公司Alexion後，罕見疾病部門也首次增加了13億美元（約101億港元）的收入。

出於與牛津大學達成的協議，阿斯利康迄今在疫情期間供應的疫苗都是以大約2至3美元（約15.5至23.3港元）的「成本價」銷售。另一方面，輝瑞藥廠本月初表示，估計在加強劑疫苗與兒童疫苗後，今年的復必泰疫苗銷售額將達到360億美元（約2800億港元），明年則估達290億美元（約2,256億港元）。

【司長網誌】難免承受電費上調壓力 黃錦星：減碳有價才可達「碳中和」目標：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

疫苗 疫情

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