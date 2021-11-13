【司長網誌】難免承受電費上調壓力 黃錦星：減碳有價才可達「碳中和」目標

環境局局長黃錦星今日（13日）撰寫網誌呼籲各界齊心同行低碳轉型，要理解減碳有價，以迎接「碳中和」的新時代。

他續指，面對近期國際燃料價格飆升，各地的能源價格及電價均大幅上調；他認為整體社會需要投入相當資本，推展潔淨及淨零能源發電等，此過程難免涉及電費上調壓力，所謂減碳有價。

他表示，現時建築物佔全港用電量約九成，推動節能和提升能源效益，將大大幫助整體社會、各行各業以至各家各戶在能源轉型期間，平衡電費上調的負擔。

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政府有責以身作則推動節能，自2003年為其建築物節電訂立整體目標，十餘年間已減少約兩成用電量。當中，2020年的用電量比2015年慳電逾1.1億度電，相等於為全港碳排放總量減約0.2%，同時每年節省政府電費支出超過$1億。

他透露，政府亦已新訂定「綠色能源目標」，一方面深化節能與可再生能源並舉，另一方面擴大至涵蓋政府所有建築物及基建項目，務求至2024-25年度5年間進一步提升政府的整體能源表現6%。

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責任編輯：潘曉豐