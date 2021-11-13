【機迷熱話】Gucci特別版Xbox Series X組合套裝　定價7.2萬有咩賣點？

微軟（Microsoft）近日為了慶祝Xbox 20周年，頻頻推出新搞作，如推出半透明的Xbox Series X|S遊戲手掣、夥拍Adidas推出限量版波鞋等。Microsoft日前更夥拍意大利時尚名牌Gucci，推出定價高達72,000港元的特別版「Xbox By Gucci」組合套裝，包括一個手提行李箱、Xbox Series X遊戲主機、一對手掣，以及旗下的遊戲訂閱服務Xbox Game Pass Ultimate。

硬件規格方面，限量款的Xbox By Gucci組合套裝的遊戲主機與市面上的標準款Xbox Series X規格相同。設計方面，特別版Xbox Series X遊戲主機則印上了Gucci的標誌性花紋，外側會標示0-100序號。

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依照Gucci說明，印在主機上的Gucci圖樣是重複的一正一反兩個G，原本這是創辦人Guccio Gucci的名字縮寫，不過這裡同時也有Good Game的意思。而手提行李箱其中一側會印上Xbox字樣，另一面則會印上「Good Game」字樣。

據悉，該「Xbox By Gucci」組合套裝預計在美國時間11月17日開放銷售，在全球地區限量提供100部。

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責任編輯：張寶燕