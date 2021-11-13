▲ 【NVIDIA元宇宙】NVIDIA推人工智能Q版化身 科學議題到接待顧客樣樣皆精

NVIDIA近日舉行秋季GTC大會，首席執行官黃仁勳繼今年4月一度用模仿真人的「虛擬替身」參與發布會，今次GTC大會，黃仁勳更一度以Q版公仔般的虛擬人形象Toy-Me現身，向公司展示公司最新技術Omniverse Avatar。

GTC大會上，黃仁勳的Q版公仔與多位用戶大談生物學與氣候科學議題，例如天文學家如何尋找行星？蛋白質在細胞中的作用是什麼？

此外，這個小機器人，可以通過語音識別、眼神追踪來推斷顧客的意圖，並能在2秒左右作出反應，回答顧客提出的問題或要求。

據介紹，以上的展示均是採用NVIDIA Omniverse Avatar技術，可以讓人們可以在此創造不同的虛擬形象，並具有逼真的模型陰影與場景反射效果，背後更整合語音AI 、機器視覺、自然語言理解、推薦引擎等虛擬化身功能。

其中最讓人眼前一亮的，莫過於軟件開發包Riva，Riva 可以識別多種語言的語音，並可以生成類人聲音，據官方介紹，Riva只需要30分鐘的聲音數據，就能合成出相似的語音效果。 Q版黃仁勳的聲音靠的都是這項技術。

而能讓黃仁勳陪你聊星辰大海，就要靠約一個月以前發布的全球最大規模NLP模型Megatron530B，經過5300億參數、4480塊英偉達A100 GPU訓練後，該模型能夠很好識別、理解和生成人類語言。

官方介紹，Megatron 530B可以在很少或沒有訓練的情況下完成句子、回答主題廣泛的問題、總結長而復雜的故事、翻譯成其他語言，並應對許多它未接受過專門訓練的情景。

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