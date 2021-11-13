【COP26】談判無共識峰會要加時 協議或更軟化

為期兩周的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）原定周五結束，惟各國對最終協議仍未能達成共識，在對發展中國家的氣候補貼等多個問題上有分歧，過了周五原訂會議結束日死綫，仍未有一致結論，會議被迫加時，料當地時間周六會有新一份協議草案出爐。

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聯合國氣候變化大會周五早上發表的草案，已是第二份公布的協議草案文件，結果多國對當中用字仍有不滿，尤其在補貼問題上，身兼COP26主席的英國商業、能源及工業策略大臣岑浩文（Alok Sharma）宣布，周六會再有新草案公布。

有參與峰會的氣候分析員透露，在富國予發展中國家、助應對氣候變化的補貼上，爭持激烈，碳交易也有分歧。協議必須取得與會的全部197個地區同意，倘未能化解紛爭，最終版本的立場或較周五公布的版本進一步軟化。

海拔水平低的太平洋島國圖瓦盧（Tuvalu），一旦海平面稍有上升，隨時全國沒頂。圖瓦盧氣候大臣Seve Paeniu周五激動表示，他的國家正在沉沒（literally sinking），事關國民的生死，強調今次格拉斯哥峰會必須成功。英國首相約翰遜（Boris Johnson）也稱，富國須拿出更多資金，助發展中地區脫離化石燃料。

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此外，另一重大分歧在各國的自定目標上，權威獨立科學組織「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker）早前發表報告，指按目前自定目標，全球升溫將達攝氏2.4度，因而有強烈聲音要求明年再修訂自定目標，遭部分國家反對，強調按照《巴黎協議》，只需每5年修訂一次。

責任編輯：林建忠