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法治、抗疫對撼 拜登迫企業谷針遭法院煞停

環球社會熱點 13:19 2021/11/13

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美國政府的「谷針」行動遭遇重大挫折，以職業安全為由，透過行政措施要求企業強制員工接種新冠疫苗的措施，遭法院叫停。法官形容措施嚴重超出相關部門的法定職權，裁定措施為企業帶來經濟負擔，並有違憲風險。

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位於新奧爾良的美國第5巡迴上訴法院，繼上周下令暫緩執行谷針措施後，周五進一步下令當局停止執行措施。法官斷定，要求企業員工打針的規定，大大超出負責執行措施的職業安全與健康管理局（OSHA）的職權（grossly exceeds OSHA’s statutory authority）。

判詞形容，當局未有小心處理規定，而是推出一刀切的強制令，未有顧及工作場所的實際複雜情況，不同工作崗位人員面對的疫情風險不一，並有違反憲法商貿條款的風險。

法官指，禁令為企業帶來經濟負擔，若無法遵守，將被迫解僱員工，或強迫他們打針，當中有重大財政風險（severe financial risk）。第5巡迴上訴法院一直被認為是全國最保守的巡迴上訴法院之一，負責此案的3名法官中，兩人由前總統特朗普（Donald Trump）任命。

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事緣OSHA早前發出指引，員工人數達100人以上的企業明年1月4日前要確保員工完成接種或每周檢測，12月5日起，為接種疫苗員工提供休假，或是確保未接種員工必須戴口罩。指引惹來保守派司法挑戰，德州、路易斯安那、密西西比等州，連同部分私營企業及宗教團體入稟，指措施涵蓋範圍之廣，以及隨之而來的懲罰措施，已屬創立法律，超出OSHA職權。

責任編輯：林建忠

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