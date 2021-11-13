【COP26】聯合國氣候變化大會延長至本周六結束 冀望能達成協議

一連12天的聯合國氣候變化大會原訂於當地時間周五（12日）結束，惟各方未能就協議草案達成共識，故會議延長至當地時間周六（13日）。

在協議草案中，最棘手問題包括煤碳及其他化石燃料的補貼，以及向發展中國家減排工作提供財政援助等；而於周五公布的協議早稿中，要求各國在明年制定出更嚴格的減排承諾，惟被外界指其措辭較之前弱勢了許多。

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中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民接受新華社訪問時表示，資金問題一直是廣大發展中國家的核心關切，是影響今次大會進程的核心問題和難點之一；當談判進入最後階段，除了資金問題，各方在溫控目標、適應問題以及《巴黎協定》實施細則這三個方面存在難點和阻礙。

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責任編輯：潘曉豐