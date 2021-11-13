【內地通關】研港人回內地「安心出行」轉「健康碼」港府稱仍就熔斷機制安排討論

食物及衛生局局長陳肇始表示，食環署正和飲食業界商討進一步擴大使用「安心出行」事宜，又透露正研究將「安心出行」轉換成內地健康碼，為日後通關作好準備。

她指出，過去兩年時間，每當實施新的防疫措施時，市民初期或會感不習慣，惟相信他們會慢慢適應；她表示，現時食肆分為C區及D區，均要求員工接種疫苗；而D區更要求食肆接待顧客中，有三分之二已接種，故認為此舉增加疫苗接種率，若獲社會接受後，會進一步推展相關做法至其他處所。

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至於內地過關方面，陳肇始稱早前和內地專家開會，並初步就健康碼及熔斷機制展開討論，並已內地提交報告，期望爭取內地派人來港視察及展開第二次對接會議，將視乎情況訂立通關時間表。

她指出，創科局正研究安心出行應用程式到內地時，怎樣轉換至健康碼，強調若市民曾到訪確診個案逗留地方戈口口一屬密切接觸者，相關資料須提交至內地，以便追蹤。她續指，現仍就熔斷機制安排討論，由於本港對輸入台輸入關連個案有特別定義，需向內地解釋本港怎樣處理患者和密切接觸者，又表示過去有需要時，港府有採取封區或安排住戶到檢疫中心等行動，即使和内地做法不完全一樣，在防疫上仍能達到效果。

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責任編輯：潘曉豐