【Bitcoin ETF】美國SEC拒批VanEck現貨比特幣ETF申請　稱防欺詐措施不足

加密貨幣價格上漲船高，不乏基金管理公司就推出相關ETF磨拳擦掌，但美國證交會（SEC）周五（12日）宣布，駁回VanEck的比特幣現貨ETF的掛牌申請。

周五比特幣跌1.22%，報64156美元，現報63796元，過去24小時累跌1.92%。

SEC重申其長期以來的擔憂，認為比特幣現貨價格為基礎的產品可能違反證券規則，因為市場太容易被濫用。 SEC 表示，芝加哥期權交易沒有採取足夠的措施來證明可以防止欺詐交易以保護投資者。

VanEck的首席執行官 Jan van Eck 表示，對SEC駁回申請感到失望，認為投資者應該獲准通過受監管的投資產品獲得比特幣的敞口，而且現貨ETF 產品是更好投資渠道。

SEC 主席 Gary Gensler 表示，對基於期貨的ETF感到滿意，因為比特幣期貨在高度監管的交易所進行交易，然而實物比特幣並非如此。

近 10 年來，包括 VanEck 和 Cboe 在內的公司一直爭取發行美國首個直接追蹤比特幣的ETF，但SEC遲遲未有批准，理由是擔心缺乏監管以及比特幣存在欺詐和操縱市場的可能性。

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