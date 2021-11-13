【本港疫情】市民進出場所或需出示接種紀錄 陳肇始：某程度上認同「疫苗護照」構思

食物及衛生局局長陳肇始今日（13日）出席電台節目時表示，某程度言認同「疫苗護照」構思，更於節目後澄清，非針對某場所，認為出示接種紀錄不是新鮮事物。

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她認為，市民前往戲院或健身室等，均有需要接種疫苗，又指出現時D類食肆或卡啦OK等場所均要求市民出示疫苗接種紀錄，強調相關做法並非新事物。

她談及，若本港推行「疫苗護照」，是防疫抗疫和推高疫苗接種率的其一方法；被告問及此舉會否變相強制市民打針，她表示，擴大疫苗接種是為保障市民巿全，期望更多更多人接種疫苗，是公共衛生政策的目標。

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責任編輯：潘曉豐