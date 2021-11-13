  • 25°C
香港時間 : 20211113日 (六) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】瑞銀亞洲債券老臣子基金經理離職　持大量恒大等內房敞口

股市 11:47 2021/11/13

分享：

【恒大危機】瑞銀亞洲債券老臣子基金經理離職　持大量恆大等內房敞口

恆大（03333）流動性陷入財困，屬恆大債券最大買家之一的瑞銀證實，該行亞洲債券基金經理Ross Dilkes離職，有外電指，他管理的基金規模達30億美元，並對恆大等內房企業持有大量敞口。

報道指，瑞銀發言人沒有透露離職原因，Dilkes拒絕回覆。

恒大債券利息到期日一覽

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Dilkes在瑞銀工作約16年，據彭博數據，Dilkes管理的基金年初至今下跌約18％，其資產約一半與房地產有關。數據顯示，自9月以來，隨著恆大債務危機引發對內房企業的擔憂，該基金規模縮水了約5億美元。

根據彭博數據，瑞銀是恆大債券的前五大持有人之一。截至9月30日，瑞銀持有約2.74億美元的恆大債券，其中涉及亞洲高殖利率基金等持有的資產。該基金在融創中國（01918）和佳兆業（01638）也有大量敞口。

晨星周四發布報告，在Dilkes離職後下調亞洲高收益債券基金評級，認為Dilkes的辭職以及繼任人選不明「大大降低了該行的信心」。

相關文章：

【內房危機】恒大債務問題據報中國政府正着手拆解　料需數年

【恒大3333】恒大違約在即？　3筆逾期利息寬限期今日屆滿涉近12億元

【恒大汽車】恒大汽車折讓近兩成配股籌5億、逆市升5%　用於新能源汽車研發及生產製造（附圖集）

港股 中國恒大（03333） 瑞銀 佳兆業集團（01638） 融創中國（01918）

上一篇文章

【Bitcoin ETF】美國SEC拒批VanEck現貨比特幣ETF申請　稱防欺詐措施不足

下一篇文章

【通脹升溫】環球通脹急升溫　一文看懂投資部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】 道指彈179點重上36000關 納指漲1% 美元回軟
【美股收市】 道指彈179點重上36000關 納指漲1% 美元回軟
【石Sir午市閒談】今日推介農夫山泉｜信義玻璃、港華燃氣、石藥、工行、心動最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介農夫山泉｜信義玻璃、港華燃氣、石藥、工行、心動最新部署
【開市9點半】大摩測中行目標價最牛睇6.57元　中國巴菲特大沽「長情股」比亞迪
【開市9點半】大摩測中行目標價最牛睇6.57元　中國巴菲特大沽「長情股」比亞迪
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR高港近1%　夜期升43點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR高港近1%　夜期升43點（不斷更新）
【雙11】阿里巴巴「雙11」GMV增長大幅放慢至8%　官媒：過往平台套路多食相難看
【雙11】阿里巴巴「雙11」GMV增長大幅放慢至8%　官媒：過往平台套路多食相難看
【石Sir午市閒談】今日推介潤地｜潤電、中移動、比亞迪、平保、紫金最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介潤地｜潤電、中移動、比亞迪、平保、紫金最新部署
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款