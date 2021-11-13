【恒大危機】瑞銀亞洲債券老臣子基金經理離職　持大量恒大等內房敞口

▲ 【恒大危機】瑞銀亞洲債券老臣子基金經理離職 持大量恆大等內房敞口

恆大（03333）流動性陷入財困，屬恆大債券最大買家之一的瑞銀證實，該行亞洲債券基金經理Ross Dilkes離職，有外電指，他管理的基金規模達30億美元，並對恆大等內房企業持有大量敞口。

報道指，瑞銀發言人沒有透露離職原因，Dilkes拒絕回覆。

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Dilkes在瑞銀工作約16年，據彭博數據，Dilkes管理的基金年初至今下跌約18％，其資產約一半與房地產有關。數據顯示，自9月以來，隨著恆大債務危機引發對內房企業的擔憂，該基金規模縮水了約5億美元。

根據彭博數據，瑞銀是恆大債券的前五大持有人之一。截至9月30日，瑞銀持有約2.74億美元的恆大債券，其中涉及亞洲高殖利率基金等持有的資產。該基金在融創中國（01918）和佳兆業（01638）也有大量敞口。

晨星周四發布報告，在Dilkes離職後下調亞洲高收益債券基金評級，認為Dilkes的辭職以及繼任人選不明「大大降低了該行的信心」。

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