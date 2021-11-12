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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠婦不着重產後身形 仍拕着一個大肚子

名人薈萃 23:21 2021/11/12

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印象沙漠的婦女個個身形如水桶一樣，尤其是已婚有孩子的婦人，她們極不像香港的女士們注重身形，她們生產嬰兒後，和拕嬰兒時一樣，仍有一個大大的肚子，這是甩不到的大肚腩。

這個早上我和穆罕默德的侄仔Omar (奧馬)在屋外玩耍時，Omar媽媽從屋內走出來，我在遠處看着她，感覺她的身體有些變化，肚子有點不像肚腩。

下午，穆罕默德媽媽及妹妹Khadija （卡迪亞）在家裏打掃時，我好奇心走去問問，大嫂是否大肚陀BB呢? 並向她們說今早所發生的事，她們高興說「是」，聽後，我真的驚訝，因為，大哥大嫂已有三孩子了，現時再陀多一個嬰兒，家裏將更加熱鬧。

沙漠的婦女，不會陀BB而不用打理家務，因為男住外女住外，而大嫂一如過往繼續做同樣家務。記得有次，看見大嫂從屋外拿取一個滿載水的大桶搬入廚房，嘩，我看見到目瞪口呆，「粗重」的家務，原來沒有豁免權 !

她們陀BB後，亦沒有到醫院做任何檢查，我從城市人的角度問媽媽，在家裏臨盆生產嬰兒容易嗎? 不用去醫院，生不出如何呀? 媽媽笑笑口，指手畫腳再加動作示範，容易，輕易處理，又拿着交剪，示範剪臍帶……等等； 其實每位準媽媽生產時都會面臨一定的風險，或許沙漠婦女的勞動力大，生產可能較容易，但我仍覺得不安擔心，出現「難產」等等負面問題，雖然如此，穆罕默德的家姐、兩位嫂嫂合共十個孩子，全部由媽媽親手接生的，現在也活活開開心心，或許這是「天生天養」。

這班小孩子由穆罕默德媽媽親手接生。

剛在家出世的嬰兒。

可愛Omar 要學做哥哥喇。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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