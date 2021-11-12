【餓「新」嘗啖＠iM網】清鮮出於大宴 麻辣出於小吃

單憑標題十二個字，知道講的是甚麼菜嗎？川菜！

住在南方的我們，說起川菜，總是聨想到色彩濃艷，辣香四溢，飽含油鹽醋的重口味。但其實川菜並非獨孤一味麻辣，局限在一鍋紅通麻辣之中。川菜之廿四味型微妙多變，精髓是百菜百味一菜一格。這天試過肝膏湯，顛覆了對川菜既有的認知，也完美體現了川菜的精髓。

「肝膏」來源自四川南部一段有趣的歷史故事。話說三百多年前當地有個富商喜好口舌之欲，但年邁體虛難以承受一般肉食，於是高薪求聘能烹製美味又易於吞嚥的佳餚的廚師，由於富商要求高，廚師走了一個又一個，後來的這廚師由於本事不高，就隨意把雞肝和鴨肝刴碎混合一起，加水再用香料調味，過瀘掉渣滓後用蒸籠蒸熟，富商吃後非常滿意，廚師隨意編名：肝清湯。

有次廚師沒看好火，蒸得過久，水凝固成了膏狀，時間又不容許他重做，只好加入一些新鮮竹笙，富商大為新奇，大讚比清湯更鮮美，廚師又編了名：肝膏湯。這富商交遊廣闊，經他一傳，這道菜便遠近馳名，再經歷代廚師改良，成為四川名菜，流傳百年。

一看到餐牌上的「肝膏湯」，心想必定肥膩，沒想到只見一碗清湯裏面飄著一塊「菓凍」，配以兩條竹笙。這湯看似水卻濃郁清甜，是用雞鴨豬熬了多時的極品高湯，肝膏似豆花，入口即溶順滑如絲，肝甘而香，非常特別。

這碗花五、六分鐘就能喝掉的肝膏湯，製作需要五、小時，先將雞鴨肝打碎，剔除肉筋，調味，加入蛋清蒸之，要確保肝汁凝固成膏狀，又要保證口感要滑，製作艱難。就算在技藝精湛的大廚眼中，亦是一道極其費心力的工夫菜。這次要不是「鄧記川菜」鄧華東師傳的調教，還真吃不到這道四川名菜。

「鄧記川菜」最近進駐K11MUSEA，主打南堂川菜，有傳統的辣菜，也有一點都不辣的川菜。

辣菜方面我們吃了蒜泥白肉，肉片肥瘦均勻，薄身透亮，蒜泥方面不會堆積如山，只覺蒜的辣味，而是甜辣並重。傳統的夫妻肺片也不錯，牛展牛肚用滷水炆到軟淋入味而又爽口，芹菜爽甜，帶小小麻，微辣。水煮桂魚必試，夠香夠辣又夠滑。

微辣有泡椒蒜香龍蝦，乾燒明蝦，吃到蝦肉的鮮甜，又滲着淡淡的微辣，不吃辣的朋友可以先挑戰這兩道菜。不辣的有樟茶鴨。

甜品方面，紅糖滋粑外層炸得香脆，內裏軟糯，喜歡。醪糟冰粉晶瑩剔透，質滑嫩溜順，拌以山楂碎，酸甜清新，為這餐劃上甜美句號。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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