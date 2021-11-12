平保傳洽售汽車之家44%股權 現估值近170億元

外電引述知情人士報道，中國平安（02318）尋求出售所持汽車服務門戶網站汽車之家（02518）約44％股權。根據汽車之家當前估值，這部分股權價值約為21.5億美元即約167億元。該報道又指，中國平安近幾個月已與幾個戰略投資者和私募股權投資者就股權事宜進行會談。中國平安對傳聞不予置評，汽車之家亦未向外界回覆有關傳聞。 周五中國平安收報58.65元跌0.3%，汽車之家收報74.15元跌0.7%。

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由於受到要對另一投資華夏幸福（滬：600340）相關投資資產進行減值計提等調整的影響，中國平安首三季純利按年跌20％至816億元人民幣。雖然平保投資獲利能力下滑，然而主業保險業務仍然穩健。截至9月，平安個人客戶數超2.25億，較年初增長3.1％；其中持有多家子公司合同的個人客戶數8,774萬，佔比提升至39.0％。而本年首三季，平安團體業務綜合金融融資規模按年增長29.5％。

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