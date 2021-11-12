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【新股IPO】鴻承環保科技2265掛牌潛水　一手帳面蝕550元

股樓投資 22:37 2021/11/12

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中國有害廢物處理公司鴻承環保科技（02265）今日掛牌，高開近2%報1.04元，惟開市後不久即倒跌，最低曾見0.89元，收市報0.91元，較招股價1.02元跌10.8%，以每手5000股計，一手帳面虧損550元。

【新股IPO】萬科擬分拆萬物雲來港上市【見下頁】

該股招股價範圍介乎1.02至1.48元的下限定價，其公開發售部分錄得超額認購約23.26倍，一手中籤50.01%，投資者需認購5萬股即10手才穩獲一手，第一上海融資為是次上市的獨家保薦人。

【恒大危機】債券償還能力成疑 彭博列出「下一隻恒大」內房股名單

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鴻承環保科技是次集資所得，擬將約86.7%用於提高產能和實力，以鞏固市場地位；約3.9%用於加強研發能力；約9.4%用作一般營運資金。

同場加映：【iM會客室】港股應跌唔跌 是六中護盤 還是中美破冰

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記者：張以正

鴻承環保科技（02265） 港股 IPO

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【新股IPO】中國中免傳下周闖關 集資額降至50億至60億美元

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