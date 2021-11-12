【新股IPO】鴻承環保科技2265掛牌潛水　一手帳面蝕550元

中國有害廢物處理公司鴻承環保科技（02265）今日掛牌，高開近2%報1.04元，惟開市後不久即倒跌，最低曾見0.89元，收市報0.91元，較招股價1.02元跌10.8%，以每手5000股計，一手帳面虧損550元。

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該股招股價範圍介乎1.02至1.48元的下限定價，其公開發售部分錄得超額認購約23.26倍，一手中籤50.01%，投資者需認購5萬股即10手才穩獲一手，第一上海融資為是次上市的獨家保薦人。

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鴻承環保科技是次集資所得，擬將約86.7%用於提高產能和實力，以鞏固市場地位；約3.9%用於加強研發能力；約9.4%用作一般營運資金。

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記者：張以正