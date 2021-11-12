【互聯網監管】騰訊響應工信部要求 申請接入抖音

▲ 抖音收到來自騰訊創作服務平台的申請，希望接入抖音開放平台。

內地傳媒報導，抖音周四收到來自騰訊 （00700） 創作服務平台的申請，希望接入抖音開放平台。騰訊方面稱，有大量全網熱門的影視綜藝獨家版權作品之二次創作短視頻，可向外發佈到抖音，以補充抖音的內容生態。

騰訊表示，騰訊創作服務平台正計劃向創作者逐步開放授權合規的版權內容以及創作工具，讓創作者可以在合法合規的基礎上，對此進行二次創作。未來，除了發佈在騰訊各個內容平台以外，亦正向全網第三方平台發出測試邀請，以助力創作者便捷、合規地推廣好內容。

抖音表示，騰訊的接入請求響應了工信部關於互聯互通的要求，又指已多次申請微信開放平台恢復抖音和西瓜視頻的分享、登錄功能，以便雙方用戶更順暢地實現信息分享。

今年9月份，工信部召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，提出有關即時通信軟件的合規標準，要求限期內各平台必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。與會的互聯網企業包括阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、字節跳動、百度 （09888） 等。騰訊曾表示會在以安全為底線的前提下，分階段分步驟地實施。

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