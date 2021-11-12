【阿里巴巴 9988】 監管下首個「雙十一」 阿里巴巴低調宣傳 GMV增長大幅放緩

在內地監管政策壓力下，加上官媒點名批評「禁雙十一」的風向，並呼籲民眾不要「盲目消費」，今年阿里巴巴（09988）「雙十一購物節」的宣傳力度明顯較往年低調，亦沒有像往年般發布即時成交額戰報。

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阿里巴巴旗下天貓「雙十一購物節」昨晚（12日）零時正式結束，錄得商品成交額（GMV）共5,403億元人民幣，按年增長約8.5%，銷售續創新高，但按年增幅明顯放慢，為2009年首次有「雙十一購物節」以來，銷售首次錄得單位數增幅。阿里股價表現偏軟，低見159元，最多跌2.6%，收報162.4元，跌0.5%，成交額39.4億元。

同時，「雙十一」品牌戰績被刷新，411個去年成交額過百萬元人民幣的中小品牌，今年銷售額突破千萬元人民幣；40個去年「雙十一」成交額千萬人民幣的品牌，在今年「雙十一」成交額突破1億元人民幣。

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記者：郭秀慧