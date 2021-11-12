【供股潮】越秀房託貸款加供股買母企商廈　基金主席﹕有助提升基金可分配收入

越秀房產基金 （00405） 上月宣布向母公司越秀地產 （00123） 收購廣州市天河區甲級寫字樓越秀金融大廈，作價77.93億元人民幣（約94.8億港元），計劃仍待基金單位持有人於12月批准通過。收購完成後，越秀房產預計會成為本港及新加坡上市房產基金中，內地資產組合最大的基金。

越秀房產計劃以銀行融資最多46億元 、供股所得淨額約39.19億元、以及內部資源約9.92億元，支付今次收購。越秀房產為是次收購推出「100供37」供股計劃，擬發行最多12.34億個基金單位。供股價每股3.2元，較昨收市價3.33元折讓約4%；倘以除權價3.54元計算，供股價理論上折讓約 9.6%。收購完成後，越秀房產擬向基金單位持有人作每基金單位0.0255元人民幣的特別分派。

越秀房產基金主席、執行董事及行政總裁林德良解釋，今次收購位於珠江新城核心商業區的地標性優質資產，可優化及擴大基金資產組合，減少基金現有組合對廣州國金中心的收入依賴。他續指，現時是最好的收購時點，因項目的銀行融資成本僅1.37厘，而且收購對價及物業估值合理，兼有助提升基金每單位可分配收入（DPU）及 DPU分派率。完成收購後，DPU料增加3.4%至0.1055元人民幣，DPU分派率料升至7.16%。

林德良又形容，母公司可將是次出售項目所得，用作買地或作持續投資，又指今次內部出售屬雙贏商業模式，可將母公司的商業重資產轉為輕資產，不存在哪方較「著數」。他又透露，基金每年都考慮新收購，內部及外部機會均會檢視，但會以穩健為主，目前仍聚焦於收購越秀金融大廈後，如何提升出租率。

基金現時在內地擁有8個物業項目，其中5個位於廣州。廣州國金中心對基金的物業估值佔比為54%，完成越秀金融大廈收購後，前者佔比料降至約44%，而基金物業寫字樓建築面積佔比，則料由68%增至73%。

相關文章﹕

【高息股】越秀房託供股及借貸籌93億元 向母企收購廣州珠江新城甲廈 組合寫字樓佔比增至73%

【供股潮】越秀房託斥93億向越秀地產收購廣州商廈 「100供37」籌39億支付部分款項

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

記者：余倩敏