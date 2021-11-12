【美股焦點】Elon Musk：Rivian真正考驗是量產與現金流

電動車製造商Rivian（RIVN）在周三（10日）上市，在短短兩天市值超福特（F）、通用（GM），成為僅次於Tesla（TSLA）第二大美國車廠。不過Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）就在周四 (11 日) 表示，認為實現大規模量產與現金流才是Rivian接下來的真正的考驗。

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Elon Musk在Twitter上回應網民的提問時表示，希望Rivian最終能實現大量生產以及創造收支平衡現金流，這對Rivian來說才是真正考驗。

他指在過去100年來有上百家電動車和汽車初創企業上市，但只有Tesla是唯一一家實現大規模量產，並實現正現金流的美國汽車製造商。

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責任編輯：黃苑筠