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【有相睇】荃灣中心呎價更吸引　棄北部都會區　睇幾日樓即花510萬上車

股樓投資 17:03 2021/11/13

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雖然北部都會區發展潛力驚人，但有上車客認為荃景圍一帶屋苑呎價更吸引，故到該區置業。美聯物業鍾家豪說，荃灣中心09座高層D室，實用面積422平方呎，原開價538萬元，終減價至510萬元易手，實用呎價約12,085元。

代理續說，買家為上車客，睇樓幾日，見荃灣中心比北部都會區呎價更吸引，故加快腳步入市。從代理提供的相片可見，單位位於高層，沒有新淨裝修，料需花一筆翻新。

資料顯示，原業主於2013年3月以327萬元購入上址，持貨8年，現帳面賺183萬元，物業期內升值約56%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 荃灣中心

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