【潛力股精選】本周7潛力股一次過睇晒 股市 21:10 2021/11/12 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（開聲聽↓） 按此→梁耀康：敏華控股（01999） 按此→股領袖：信義能源（03868） 按此→孫運喜：惠理（00806） 按此→伍禮賢：港交所（00388） 按此→孫運喜：同仁堂國藥 （03613） 按此→張智威：攜程集團（09961） 按此→李澤銘：匯控（00005） 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999） 今日 【潛力股精選】梁耀康：敏華控股（01999） 【潛力股精選】股領袖：信義能源（03868） 2021/11/11 【潛力股精選】股領袖：信義能源（03868） 【潛力股精選】孫運喜：惠理（00806） 2021/11/10 【潛力股精選】孫運喜：惠理（00806） 【潛力股精選】伍禮賢：港交所（00388） 2021/11/10 【潛力股精選】伍禮賢：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥 （03613） 2021/11/09 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥 （03613） 股票 港股