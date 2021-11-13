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稱防詐措施不足　美國SEC拒VanEck比特幣ETF申請

股樓投資 16:30 2021/11/13

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加密貨幣愈來愈受投資市場關注，不少基金管理公司都想推出相關的ETF上市，但美國證券交易委員會（SEC）周五（12日）宣布，基於保護投資者及公眾利益，駁回VanEck的比特幣現貨ETF的上市申請。

據外媒報道，當知道申請遭拒後，VanEck首席執行官 Jan van Eck坦言倍感失望，認為投資者有權透過受監管的金融產品，而得到投資比特幣的機會，又認為現貨ETF是很好的投資渠道。

值得留意的是，到目前為止，仍有其他比特幣ETF待批上市，但美國證券交易委員會一直憂慮虛擬貨幣的價格可能受到操縱，加上價格波動太大，令投資者承受太大的風險。

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撰文 : 黃卓賢

ETF 虛擬貨幣 比特幣

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