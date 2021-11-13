【帶你睇盤】受惠新界北部發展　兩房一廳連新淨裝修　低首期屯門上車之選

受惠新界北都會區概念，近期屢有買家、投資者到屯門區尋寶，今次介紹的單位為屯門翠林花園A座高層5室，實用面積330平方呎，兩房間隔，現叫價508萬元，可承造九成按揭，單位最大賣點是連新裝修，可即買即住，不論自用、抑或投資皆宜。

單位相

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放盤單位 翠林花園A座高層5室（物業編號：AN224040） 實用面積 330平方呎 間隔 兩房 叫價 508萬元 賣點 低首期上車、方便之選、有匙可睇、配套齊全、新裝即住

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