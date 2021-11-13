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【帶你睇盤】受惠新界北部發展　兩房一廳連新淨裝修　低首期屯門上車之選

股樓投資 15:56 2021/11/13

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受惠新界北都會區概念，近期屢有買家、投資者到屯門區尋寶，今次介紹的單位為屯門翠林花園A座高層5室，實用面積330平方呎，兩房間隔，現叫價508萬元，可承造九成按揭，單位最大賣點是連新裝修，可即買即住，不論自用、抑或投資皆宜。

單位相

    點擊圖片放大
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    +6
放盤單位 翠林花園A座高層5室（物業編號：AN224040）
實用面積 330平方呎
間隔 兩房
叫價 508萬元
賣點 低首期上車、方便之選、有匙可睇、配套齊全、新裝即住

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3Hlhfpi

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 屯門 翠林花園

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