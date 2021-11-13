【帶你睇盤】可借九成按揭　單位翻新不久　慳裝修費上車

不少買家鍾情新樓，因可節省裝修費，但坊間亦有不少連裝修的二手單位放盤。今次介紹的單位為太湖花園1期11座極高層A室，實用面積440平方呎，兩房間隔，現時叫價713萬元，可承造九成按揭，單位最大賣點是早前經已全屋翻新，可即買即住，慳一大筆裝修費。

單位相

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放盤單位 太湖花園1期11座極高層A室（物業編號: BL34885824） 實用面積 440平方呎 間隔 兩房，向北，望開揚球場及翠綠山景 叫價 713萬元 賣點 交通便利，鄰近港鐵太和站

設有住客會所，設施包括：健身室、泳池、桑拿房、桌球室、亦設有兒童遊樂場，讓居民舒展身心

全屋新裝修連新淨傢俬電器

罕有放盤，間隔實用

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3CadEqn

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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