  • 23°C
香港時間 : 20211113日 (六) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】可借九成按揭　單位翻新不久　慳裝修費上車

股樓投資 17:09 2021/11/13

分享：

不少買家鍾情新樓，因可節省裝修費，但坊間亦有不少連裝修的二手單位放盤。今次介紹的單位為太湖花園1期11座極高層A室，實用面積440平方呎，兩房間隔，現時叫價713萬元，可承造九成按揭，單位最大賣點是早前經已全屋翻新，可即買即住，慳一大筆裝修費。

單位相

    點擊圖片放大
    +9
    +8
放盤單位 太湖花園1期11座極高層A室（物業編號: BL34885824）
實用面積 440平方呎
間隔 兩房，向北，望開揚球場及翠綠山景
叫價 713萬元
賣點
  • 交通便利，鄰近港鐵太和站
  • 設有住客會所，設施包括：健身室、泳池、桑拿房、桌球室、亦設有兒童遊樂場，讓居民舒展身心
  • 全屋新裝修連新淨傢俬電器
  • 罕有放盤，間隔實用

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3CadEqn

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【iM會客室】港股應跌唔跌 是六中護盤 還是中美破冰

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 太湖花園 利嘉閣

下一篇文章

【有相睇】荃灣中心呎價更吸引　棄北部都會區　睇幾日樓即花510萬上車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺
【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
【MIRROR三周年】麥當勞全新限量版鏡仔閃卡 Edan, AK, Lokman下週壓軸登場
【MIRROR三周年】麥當勞全新限量版鏡仔閃卡 Edan, AK, Lokman下週壓軸登場
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款