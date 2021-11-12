  • 23°C
香港時間 : 20211112日 (五) 22:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】睇好洪水橋升值潛力　趁水位仍低搶閘入市　1,438萬買溱林四房套

股樓投資 21:06 2021/11/12

分享：

近日洪水橋新盤#LYOS熱售，帶動該區帶成交。洪水橋受惠於北部都會區發展槪念，不少買家睇好該區樓市，有換樓客亦因睇好該區前景爽快買入當二手樓盤。

中原地產王勤學表示，溱林新近錄得10座中層A室成交，實用面積1,163平方呎，屬四房雙套房間隔，附連車位。業主原叫價1,450萬元，經議價後，以1438萬元沽出，折合實用呎價12,365元。據悉，買家為換樓客，認為洪水橋樓盤受惠北部都會區發展策略，發展潛力巨大，故趁低水入市。

王勤學指，買家鍾情上址寬敞實用，換樓遷入。原業主則於2014年5月以758.2萬元一手買入，持貨7年轉售，帳面獲利679.8萬元，升值90%。

延伸閱讀︰【有相睇】睇唔啱新居屋　寧買未補價二手樓　綠表客700萬入市嘉峰臺【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映︰【iM Cafe】阿爺留一綫 內房好相見

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】逾半億豪宅　花過百萬裝修　嘆住望靚海景　月租8.5萬
2021/11/11
【有相睇】逾半億豪宅　花過百萬裝修　嘆住望靚海景　月租8.5萬
【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
今日
【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
【有相睇】將軍澳中心頂層連天台　望開揚靚海景　街坊客為住得舒服　花1255萬入市
今日
【有相睇】將軍澳中心頂層連天台　望開揚靚海景　街坊客為住得舒服　花1255萬入市

你可能感興趣

【有相睇】逾半億豪宅　花過百萬裝修　嘆住望靚海景　月租8.5萬
17:00 2021/11/11
【有相睇】逾半億豪宅　花過百萬裝修　嘆住望靚海景　月租8.5萬
【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
今日 16:20
【買樓理財】年過80歲憂處理租務　割愛沽太古城　持貨41年帳賺20倍
【有相睇】將軍澳中心頂層連天台　望開揚靚海景　街坊客為住得舒服　花1255萬入市
今日 18:45
【有相睇】將軍澳中心頂層連天台　望開揚靚海景　街坊客為住得舒服　花1255萬入市
私人屋苑 洪水橋 溱林

上一篇文章

【美股焦點】Rivian上市股價大漲　研究機構：恐對Tesla或標爾500造成影響

下一篇文章

【iM人物專訪】資金輪流轉 當心抱團股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
通脹再臨　尋找額外收益有法
通脹再臨　尋找額外收益有法
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議
【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款