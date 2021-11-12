【買樓理財】睇好洪水橋升值潛力　趁水位仍低搶閘入市　1,438萬買溱林四房套

近日洪水橋新盤#LYOS熱售，帶動該區帶成交。洪水橋受惠於北部都會區發展槪念，不少買家睇好該區樓市，有換樓客亦因睇好該區前景爽快買入當二手樓盤。

中原地產王勤學表示，溱林新近錄得10座中層A室成交，實用面積1,163平方呎，屬四房雙套房間隔，附連車位。業主原叫價1,450萬元，經議價後，以1438萬元沽出，折合實用呎價12,365元。據悉，買家為換樓客，認為洪水橋樓盤受惠北部都會區發展策略，發展潛力巨大，故趁低水入市。

王勤學指，買家鍾情上址寬敞實用，換樓遷入。原業主則於2014年5月以758.2萬元一手買入，持貨7年轉售，帳面獲利679.8萬元，升值90%。

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