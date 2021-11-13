【恒大危機】或因持大量中國恒大債　瑞銀亞洲債券基金經理離職

中國恒大（03333）陷入債券違約危機，有基金基理或因持有大量恒大債而要離職。據外媒報道，瑞銀的亞洲債券基金經理Ross Dilkes已經離職，原因或因其管理的基金持有大量恒大債券，但瑞銀沒有透露Ross Dilkes離職原因，而Ross Dilkes亦拒絕回覆。

外媒報道指，瑞銀一隻規模30億美元的亞洲固定收益基金，持有該行對恒大的大部分敞口（exposure），而據彭博資料顯示，Ross Dilkes管理的基金有約一半資產與房地產有關，由年初至今，該基金已跌約18％，而自9月以來，隨着恒大債務危機引發對內地房地產業的擔憂，該基金規模縮減了約5億美元。

事實上，繼中國恒大之後，多間內房陷入債務違約邊緣，其中佳兆業（01638）早前突然宣告取消派發中期息，是繼當代置業（01107）後，另一家因資金緊張而取消派息的內房股。

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