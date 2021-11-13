【買樓理財】啟德MONACO ONE不乏大手客入市　會德豐黃光耀：區內樓價料升兩至三成

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，今日（13日）首度賣樓，會德豐地產常務董事黃光耀說，估計基建落成後，區內樓價料升兩至三成，相信日後項目呎價有望升破3萬元，租金亦料跑贏大市。

MONACO ONE以價單形式推出341伙，另招標發售1伙特色單位。發展商早前指，項目累收6,153張票，創啟德區新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，該行買家出席率近八成，逾七成是用家，約三成為換樓客，在A1組時段，該行有家庭客花近3,000萬元買入2伙三房單位。

美聯物業住宅部行政總裁布少明說，該行亦有多組大手客，當中最大手買家連購2伙三房單位，涉資約3,400萬元，料作投資及自用。他預計，項目入伙後的呎租可達約60元，租金回報料約3厘水平。

【示範單位】MONACO ONE開價在即 三房單位522呎連裝修賣【下一頁】

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