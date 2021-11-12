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【中芯 981】 中芯國際管理層大地震 共四名董事辭任 強調不影響公司運營

股樓投資 20:37 2021/11/12

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中芯國際（00981）第三季純利按年增逾25%至3.2億美元，但按季則減少逾53%，公司亦上調全年目標。同時，中芯公布4名董事辭任，包括前台積電共同營運長蔣尚義辭任副董事長，而梁孟松亦辭任執董。中芯管理層大地震，股價績後扭兩連升，今日（12日）最多回吐6.6%，低見21.95元，現報22.35元，收報22.6元，跌3.8%，成交額增至29.9億元。

【領展復牌】 領展斥近31億購三澳洲商場 大行反應正面【見下頁

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代理董事長、執行董事兼首席財務官高永崗在業績電話會議中表示，目前公司董事會有11名成員，與行業中其他公司董事會規模基本相當，公司短期內不會增加董事人數，並強調人事變動不影響公司運營。他亦提到，蔣尚義將擔任公司顧問。

同場加映﹕【iM會客室】港股應跌唔跌 是六中護盤 還是中美破冰

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記者：郭秀慧

港股 經濟 台積電 純利 成交 中芯國際（00981） 行業

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