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【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成

股樓投資 12:33 2021/11/13

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雖然近期將軍澳有新盤推出，但二手市場未受太大影響，其中日出康城最受市場歡迎，皆因區內配套愈來愈好，有業主3年前購入LP 6，雖然單位外望園景及山景，並非最受歡迎的海景，但現帳面賺逾四成。

利嘉閣黃金欽說，將軍澳日出康城LP6 5座低層G室，實用面積305平方呎，一房間隔，外望園景及山景，原叫價680萬元，終減價22萬元，以658萬元交吉易手，實用呎價約21,574元。

資料顯示，原業主於2018年10月，以465.6萬元購入上述物業，持貨剛滿3年，現帳面賺約192.4萬元，物業期內升值約41%。代理續說，LP 6目前有約186個二手盤源提供，最低入場價由645萬元起。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 將軍澳 LP6 利嘉閣

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