【內房危機】原本上月底通過派息　佳兆業現突然撤回決定

多間內房陷入債務違約邊緣，近期以佳兆業（01638）最受市場關注，雖然佳兆業目前仍在停牌，但集團昨晚（13日）突然宣告取消派發中期息，是繼當代置業（01107）後，另一家因資金緊張而取消派息的內房股。

翻查資料，佳兆業早前宣布削減股份溢價，以派發每股4港仙的中期息，雖然議案已通過，但集團昨晚突然發通告，指董事會正在檢討財務狀況，在此情況下，已決議不派中期息。

值得留意的是，佳兆業的流動性風險及違約風險加劇，國際評級機構穆迪、惠譽及穆迪先後下調佳兆業的信貸評級。不過，近日市傳內地或考慮放寬限制房地產商借貸的「三道紅線」政策，或多或少緩解內房資金緊張情況。

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