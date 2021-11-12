【元宇宙】迪士尼擬進軍元宇宙 以科技強化娛樂體驗

據路透社表示，迪士尼發表2021財年第四季財務報表，今年第三季盈利錄得185.3億美元，較去年同期成長26%。這次財報會議上，更值得留意的是，迪士尼宣佈進軍元宇宙。

迪士尼CEO鮑伯查佩克（Bob Chapek）透露，迪士尼一直很擅長利用科技強化娛樂體驗，「我們至今的努力只是一個序章，我們未來可以更緊密地連接現實與數位世界，讓我們在迪士尼的元宇宙裡沒有任何限制地說故事。」

雖然這可能還只是個大方向，迪士尼沒有透露任何細節或正在進行的計畫，但在查佩克的設想中，元宇宙將等同一個立體、沈浸式的螢幕，讓迪士尼能夠用不同以往的方式將故事呈現給觀眾。

迪士尼一直投入新科技，先前迪士尼就與盧卡斯影業旗下ILMxLAB合作，將迪士尼樂園中的遊樂設施《星際大戰：銀河邊緣》（Star Wars: Galaxy's Edge）製作成VR遊戲。迪士尼CEO表示，他們希望人們無論身處何方，都有機會體驗迪士尼的一切產品與服務，且在目前深厚的基礎下發展潛力無窮。

【大行點睇】花旗大升小鵬汽車目標價60% 指其自動駕駛系統具備優勢 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

